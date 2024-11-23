Trabzon'da Öğretmenler Günü'nde Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trabzon'da düzenlenen zeka oyunları turnuvasında öğretmenler yarıştı. Turnuvada Yomra Merkez Ortaokulu öğretmeni Recep Bulut birinci, Araklı Yeşilyurt Ortaokulu öğretmeni Nazan Çağlar ikinci ve Beşikdüzü Akkese Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Çalışgan üçüncü oldu.
Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası düzenlendi.
"Adım Zeka İşim Oyun" projesi kapsamındaki turnuvaya katılan 80 öğretmen, çeşitli yerlerdeki görevlerini tamamladıktan sonra Kanuni Evi'ne geldi.
Turnuvada, Yomra Merkez Ortaokulu öğretmeni Recep Bulut birinci, Araklı Yeşilyurt Ortaokulu öğretmeni Nazan Çağlar ikinci, Beşikdüzü Akkese Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Çalışgan ise üçüncü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Şube Müdürü Erdoğan Karakaş, dereceye giren öğretmenleri tebrik etti.