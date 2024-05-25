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Trabzon'da Motosiklet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Trabzon'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Trabzon'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K'nin kullandığı motosiklet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ceylin, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceylin'in cenazesi, dün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesinde toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla birlikte yürürken yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin'e, motosikletin çarpması, sürücü ile küçük kızın yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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