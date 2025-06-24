Trabzon'da Mevlit Programında Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Trabzon'da Mevlit Programında Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuk-pilavdan sonra 59 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Valilik, inceleme başlattığını açıkladı ve tedavi sonrası tüm hastaların taburcu edildiğini duyurdu.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde düzenlenen mevlit programında tavuk- pilav yiyen 59 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını, 59 kişinin de tedavisinin ardından taburcu edildiğinin duyurdu.

İlçede öğle saatlerinde düzenlenen mevlit programı sonrası davetlilere tavuk- pilav ikram edildi. Tavuk pilavdan yiyen bazı kişiler, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 59 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. 59 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Trabzon Valiliği de gıda zehirlenmesine ilişkin yazılı açılamada bulundu. İkram edilen yemekten alınan numunelerin incelendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayrat ilçemizde düzenlenen bir mevlit sonrasında saat 14.30 civarında tavuklu pilav ikram edilmiştir. Saat 19.50 civarında bazı katılımcılarda mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal şikayetler görülmesi üzerine Hayrat, Of, Sürmene ve Rize Devlet Hastaneleri Acil Servisi'ne bu şikayetlerle başvuru yapan toplam 59 vatandaşımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Hayati tehlikesi olan hastamız bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak İlçe Kaymakamlığı, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğünce gerekli incelemeler başlatılmış, incelenmek üzere yemekten numuneler alınarak Savcılığa bildirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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