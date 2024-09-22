Trabzon'da Kaybolan İşitme Engelli Yaşlı Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

İlçenin Çavuşlu Mahallesi'nde önceki gün etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti.

Demir'in bulunması için 3 gündür havadan, karadan ve denizden yapılan aramalar sabahın erken saatlerinde başladı.

Caminin bulunduğu bölgenin yanı sıra sahilde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik, jandarma ve deniz polisi ekipleri, botlar ve dalgıç adamlarla arama çalışması yapıyor.

Öte yandan yaşlı adamın kayalıklar arasında olma ihtimaline karşın AFAD ekipleri sahilde incelemelerini sürdürüyor. Sahil şeridi boyunca yapılan çalışmalara destek olarak bölge dron ile havadan da görüntüleniyor.