Trabzon'da isale hattı çalışmasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon Hayrat ilçesinde isale hattı çalışmasında bir göçük kazası yaşandı. Alanda çalışan işçilerden 3'ü göçük altında kaldı. Yapılan arama çalışmalarında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

TAZYİKLİ SU İDDİASI

İlçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.