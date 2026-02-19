Haberler

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından "IBAN kullandırılması" uyarısı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından 'IBAN kullandırılması' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, IBAN kullandırılması durumuna yönelik artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek, gençleri bilinçlendirmek için kamu kurumları ile iş birliği süreci başlattı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "IBAN kullandırılması" konusuna ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında "IBAN kullandırılması" durumunun artış gösterdiği belirtildi.

Bu nedenle dolandırıcılık olaylarının hem bireysel mağduriyetlere hem de ciddi ceza soruşturmalarına konu olduğu ifade edilerek, eylemin hukuki ve cezai boyutlarının kişilerce tam olarak öngörülemediği vurgulandı.

Kısa vadeli kazanç vaatlerine aldanıldığına işaret edilen açıklamada, hesapların üçüncü kişilere kullandırması nedeniyle mahkemelerce 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezaları verilebildiği aktarıldı.

İş birliği süreci başlatıldı

Vatandaşların ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı iş birliği süreci başlatıldığı bildirildi.

Çalışma ile afiş, broşür, eğitim materyalleri ve videoların paydaş kurumlara iletilerek şehrin farklı yerlerine asılacağı, cumhuriyet savcılarının katılımıyla da üniversitelerde sunumlar düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının temel hedefinin suç ve suçlularla mücadelede suçun oluşmasını engelleyici ve toplumu koruyucu bir perspektif sergilemek olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda vatandaşları ve özellikle gençleri dolandırıcılık suçlarına ilişkin bilgilendirerek, vatandaşların ve gençlerin hukuki risklerden korunarak eğitim ve toplumsal hayatlarını güvenle sürdürebilmeleri için paydaş kurumlarla yürütülen bu seferberliğin tüm vatandaşlar tarafından desteklenmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok