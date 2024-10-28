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Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

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Trabzon'da Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğün törenine, mezar taşıyla gelen damadın arkadaşları, davetlilerden helallik aldı, gelinden de eşinin halı saha maçlarına katılması için söz istedi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çifti, Zeytinli Mahallesi'nde düğün salonunda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar, takı töreninde damadın arkadaşlarının sürprizine tanık oldu. Salona ellerinde taşıdıkları 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle giren grup, üzerinde damadın adının yer aldığı 'Ölüm nedeni: Evlilik, ruhuna Fatiha' yazılı mezar taşını masa üzerine koydu.

GELİNDEN SÖZ ALDILAR

Damadın arkadaşları davetlilerden helallik aldı, gelinden de arkadaşlarının çay ocağında kendileriyle buluşmaları ve halı saha maçlarına katılmasına izin vermesi için söz istedi.

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

"NASIL BİLİRDİNİZ?" DİYE SORDULAR

Cenaze namazını andıran sürprizde, başına sarık üzerine cübbe giyinen damadın arkadaşı, eline aldığı mikrofonla, "Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?" diye helallik isteyip "Şu bekar cemaate de hayırlı kısmetler nasip eyle" diyerek dua etti.

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

AYVA İKRAM ETTİLER

Arkadaşları, haklarını helal edip ayva ikram ettikleri damada emzik, mutfak önlüğü ve eldiveni hediye etti. Gelin ve davetlilerin şaşkınlık yaşadıklarını söyledikleri anlar, kameralara da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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