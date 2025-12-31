Haberler

Türkiye'nin "yeni ekolojik köprüsü" Trabzon'da inşa edildi

Trabzon'da inşa edilen çevre dostu ekolojik köprü, yaya ve bisiklet yollarını yeşil alanlarla buluşturarak sürdürülebilir ulaşım anlayışına katkı sağlıyor. 250 metre uzunluğundaki köprü, estetik tasarımı ve işlevselliği ile vatandaşların beğenisini kazandı.

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde inşa edilen çevre dostu ekolojik köprü, yaya ve bisiklet yollarını yeşil alanlarla buluşturarak kentte sürdürülebilir ulaşım anlayışına yeni bir boyut kazandırdı.

Ortahisar ilçesinde Ganita mevkisi ile Pazarkapı Mahallesi arasındaki köprü, 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde tasarlandı.

Köprüyü kullananlar, denize hakim noktada seyirlik manzaranın keyfini çıkarıyor.

"Vatandaşlarımız yeşille iç içe bir deneyim yaşama fırsatı buluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, kent için yeni bir yaşam köprüsü olduğunu ifade etti.

Köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında inşa edildiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çevre dostu köprü, 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde tasarlandı. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alanı bulunuyor. Vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayıp, yeşille iç içe bir deneyim yaşama fırsatı da buluyor."

Köprünün yapımına 6 Aralık 2024'te başlandığını ifade eden Uraloğlu, kısa süre önce de köprüyü vatandaşın kullanımına açtıklarını belirtti.

Trabzon sahilinde Türkiye'nin "yeni kara yolu ekolojik köprüsü"nün hizmet vermeye başladığını kaydeden Uraloğlu, "Köprünün estetik mimarisi, doğayla uyumlu tasarımı ve işlevselliği, Trabzon'un kentsel dokusuna değer katarken, vatandaşlara da keyifli bir kullanım alanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ekolojik köprü vatandaşların da beğenisini kazandı

Tarihi Avrasya Pazarı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Beşinci de ekolojik köprünün tarihi pazara da değer katacağını söyledi.

Ekolojik köprünün önemli bir yatırım olduğunu anlatan Beşinci, Bakan Uraloğlu başta olmak üzere köprünün kente kazandırılmasında emek verenlere teşekkür etti.

Beşinci, köprünün Pazarkapı ile Ganita'nın birleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yatırımı takdirle karşılıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Pazarkapı ile Ganita'nın birleşmesinin Trabzon'un yaşam alanına bir o kadar daha değer kattığına şahidiz." diye konuştu.

Rize'den ailesiyle gezmeye gelen Evren Bektaşoğlu da ekolojik köprüyü merak ettikleri için bölgeye geldiklerini söyledi.

İlk defa böyle bir köprüden geçtiğini dile getiren Bektaşoğlu, "Bence her ilde olsa güzel olur çünkü doğa ile uyumlu köprü. Ortasında ağaçların, yeşilliğin olması güzel." dedi.

Nilgün Gürler de ekolojik köprüyü çok beğendiğini, Trabzon'a görsel açıdan değer kattığını ifade etti.

Bisiklet sürücüsü Şenol Cici de ilk defa kullandığı köprüyü çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
