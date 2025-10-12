Haberler

Trabzon'da Bilim Festivali'ne 200 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Trabzon'da Bilim Festivali'ne 200 Bin Ziyaretçi Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilim Festivali, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ziyaretiyle devam ediyor. Festivalin son gününde 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilim Festivali kapsamında kurulan stantları ziyaret etti. 2 günde 170 bin kişinin ziyaret ettiği festivale son gün itibarıyla 200 binin üzerinde katılım sağlanması bekleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilim Festivali, yoğun katılımla devam ediyor. Bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı amaçlayan festival, öğrencilerden akademisyenlere, bilim meraklılarından ailelere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapıyor. Festivalin son gününde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberlerindeki heyet, festival alanında kurulan stantları ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve Genç, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bilim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin açtığı stantları tek tek gezerek, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Bilim Merkezi içerisindeki Uçuş simülatörü gibi bilimsel etkinliklere katılan Uraloğlu, robot Mini Ada ile de sohbet etti.

'ZİYARETÇİ SAYISININ 200 BİNİ GEÇMESİ BEKLENİYOR'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un bilim ve teknoloji alanında son yıllarda önemli adımlar attığını belirterek, "Bilim Festivali'ne, Bakanlığımızın kurumlarının da yoğun bir katılımı var. 2 günde 170 bin kişi burayı ziyaret etti, bugün 200 bini geçmesi bekleniyor. Gençlerimizin geleceğe yön vermeleri için iyi bir fırsat. Gençlerimizin bilime ve araştırmaya olan ilgisini artıran bu tür etkinlikler, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Trabzon'un bu vizyoner etkinliğe ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

'ÜRETİME TEŞVİK ETMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise festivalin şehre kattığı değere dikkat çekerek, "Bilimi sevdirmek, gençlerimizi üretime ve yeniliğe teşvik etmek en büyük hedefimiz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

Avrupa'da birinciyiz! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.