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Trabzon'da akşam sağanağı ulaşımı aksattı, Havalimanı mevkisinde araçlar zorlandı

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Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: AA
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