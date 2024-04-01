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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Metin Genç 222 bin 855, CHP adayı Hasan Süha Saral 122 bin 174 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 95,44 )

-Genç'in öz geçmişi

Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesine bağlı Ormanüstü köyünde doğdu. İlköğrenimini Maçka'da, liseyi Maçka İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Genç, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Genç, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığına seçildi. 2004, 2006 ve 2009 yıllarında İl Başkanı olan Genç, 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediye Başkanı seçildi.

2019'da yeniden Belediye Başkanı seçilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Metin Genç Ortahisar AK Parti Trabzon Politika Güncel Haberler

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