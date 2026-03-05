Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten şehit pilot Gençcelep'in mezarına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in mezarını ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in mezarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, 7 Nisan 2021'de Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Gençcelep'in Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.

Gençcelep'in aynı mahalledeki babaevini de ziyaret eden Genç, şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadığını belirterek, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Genç, şehitlerin vatanın bağımsızlığının ve milletin huzurunun en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere düşen görev ise onların aziz hatıralarını daima yaşatmak ve bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanı daha ileriye taşımaktır. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin en kıymetli emanetidir. Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz, asla yalnız değillerdir. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar