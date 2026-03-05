Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğuna taziye ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, ziyaretinde Mohebati'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, İran'a yapılan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu, şiddet ve nefretle kınadığını belirterek, "Bölgenin jeostratejik konumu maalesef tarihten bu yana emperyal güçlerin odağı olmuştur. Bu toprakların hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü duyduk. Bu haksız ve hukuksuz saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından itibaren diplomatik girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu saldırıların yaşanmaması ve bölgede barışın sağlanması adına yoğun bir diplomatik çaba ortaya koymuştur. Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ciddi şekilde zedelendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bölgede barışın, istikrarın ve bağımsız devletlerin egemenliğinin korunmasını önemsiyoruz. Şu ana kadar binin üzerinde İranlı kardeşimizin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Merhum Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Genç, Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitiren İranlılar için açılan taziye defterini de imzaladı.