Bolu-Gerede D-100 kara yolu kapanınca araçlar Tosya'ya yönlendirildi

Kastamonu Tosya'da yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun kapanmasıyla sürücüler depo alanları ve dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yetkililer, trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığını açıkladı.

KASTAMONU Tosya'da, Bolu-Gerede D-100 kara yolunun yoğun kar nedeniyle kapanması sonrası sürücüler depo alanları ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Bolu-Gerede mevkisinde D-100 kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından, bu güzergahı kullanan araçlar Tosya Bölge Trafik Ekipleri ve Tosya İlçe Jandarma ekiplerince, Tosya'daki depo alanları ile dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı ve sürücülerin geçici olarak belirlenen alanlarda bekletildiği ifade edildi. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, alınan tedbirlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
