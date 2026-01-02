Toroslar EDAŞ, Hatay'da zorlu kış koşullarına karşı çalışmalarına devam ettiğini duyurdu

ENERJİSA Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, buz yükü ve kuvvetli rüzgarların yol açtığı altyapı hasarlarına karşı tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurdu.

Zorlu hava koşullarına rağmen 274 personel, 91 araç, 2 drone ve 5 jeneratörle sahada 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, arızalara hızlı müdahale ederek enerji arzının sürekliliğini sağlamak için çalışıyor.

Hatay ve çevresinde 31 Aralık tarihinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşleri, enerji altyapısı üzerinde hasarlara yol açarken, Toroslar EDAŞ'ın, bölgede enerji arzının kesintisiz şekilde devam etmesi için bölge genelinde 7 gün 24 saat saha çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Hatay'da yaşanan yoğun kar yağışı sonucu enerji nakil hatları ve mahalle içi dağıtım şebekelerinde oluşan yoğun buz yükü, kuvvetli rüzgarlarla birleşerek şebeke elemanları üzerindeki mekanik gerilmeyi kritik seviyelere taşırken, birçok noktada iletken kopmaları ve direk devrilmeleri gibi ciddi arızaların meydana gelmesine neden oldu.

Kar yağışı ana yollar ile birçok köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapatırken, sahaya erişim ancak ilgili kurumlar tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının ardından kademeli olarak sağlanabildi. Yerleşim yerlerine ulaşımın sınırlı olması, coğrafi koşulların zorluğu ve enerji hatlarının yüksek rakımlı bölgelerde yer alması, müdahale süreçlerini önemli ölçüde zorlaştırdı.

DRONE DESTEKLİ HIZLI TESPİT

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toroslar EDAŞ ekipleri, 31 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren arıza tespit çalışmalarına başladı. Ulaşımı kapalı ve zor bölgelerde hat, yol ve envanter kontrolleri 2 adet drone ile havadan gerçekleştirildi. Drone destekli bu çalışmalar sayesinde arıza ve hasar tespit süreçleri hızlandırılarak ekipler doğru noktalara yönlendirildi.

"Yapılan ön tespitlerde 65 adet direğin hasar gördüğü, yaklaşık 180 noktada iletken kopması meydana geldiği belirlendi. Afet süresince sahada 274 saha personeli ve 91 araç, 2 drone ve 5 jeneratörle görev yaparken; çalışmalara ayrıca 138 yüklenici personeli, 46 araç ve 24 iş makinesiyle destek verildi.

"Toroslar EDAŞ ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahaleleri sonucu 01 Ocak saat 18.00 itibarıyla afet kaynaklı 28 adet Yüksek Gerilim (YG) arızası 3'e düşürülürken, ekipler ağırlıklı olarak Alçak Gerilim (AG) şebekelerinde meydana gelen hasarların giderilmesine odaklandı. Sahada yürütülen tüm çalışmalarda buz yükü ve kuvvetli rüzgar kaynaklı ikincil hasar riskleri dikkate alınarak; hat ve yaklaşım güvenliği, personel ve yüklenici ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği ile zorlu koşullarda yerleşim yerlerine güvenli ulaşım konularında azami hassasiyet gösterildi.

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, olumsuz hava ve saha şartlarına rağmen afet nedeniyle oluşan kesintilerin en kısa sürede giderilmesi ve tüm abonelere enerji arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor."