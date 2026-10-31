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Torkham'daki çatışmada bir çocuk öldü, OCHA Afgan mülteci güvenliği konusunda uyardı

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Torkham'daki çatışmada bir çocuk öldü, OCHA Afgan mülteci güvenliği konusunda uyardı
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OCHA, Torkham Sınır Kapısı yakınlarındaki çatışmaların Pakistan'dan dönen Afgan mülteciler, bölge sakinleri ve insani yardım çalışanları için güvenlik tehdidi oluşturduğunu bildirdi. Çarşamba günkü çatışmalarda bir çocuk öldü, bir insani yardım çalışanı yaralandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Torkham Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan çatışmaların Pakistan'dan dönen Afgan mültecilerin yanı sıra bölge sakinlerinin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada, çarşamba günü çıkan çatışmalarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bir insani yardım çalışanının ise yaralandığını belirtti. Daha önce yaşanan gerilimler, sınır kapısının geçici olarak kapatılmasına ve insani yardım ortaklarının bazı hizmetlerini başka noktalara taşımasına yol açmıştı.

Torkham, Pakistan'dan Afganistan'a dönenler için önemli bir sınır kapısı konumunda. OCHA'ya göre, 2026'nın ilk dokuz ayında 600.000'den fazla kişi söz konusu sınır kapısından geçiş yaptı. Bu sayı, Pakistan'dan yapılan geri dönüşlerin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.

Ofis, gerilime rağmen BM ve insani yardım ortaklarının sahada kalmaya devam ederek sınırda ve yakınlardaki kabul ve transit merkezlerinde yardım sağladığını bildirdi. Açıklamada, "Tüm tarafları, insani yardım personeli ve tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, ayrıca ailelerin ihtiyaç duydukları yardıma güvenli şekilde erişebilmelerini sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 29 Kasım 2025 itibarıyla 2,7 milyon Afgan mültecinin İran ve Pakistan'dan ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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