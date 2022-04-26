Toprak Mahsulleri Ofisi, Buğday Hasadından Önce 480 Bin Tonluk Buğday İthalatı Yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday hasat dönemi yaklaşırken 14. buğday ithalatını yapacak. TMO, 29 Nisan'da yapacağı ithalat ihalesi ile 480 bin ton buğday ithal edecek. Ayrıca 28 Nisan'da da 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi yapılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday hasadına 1 ay kala 29 Nisan ayında sona erecek iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edecek. İlk ihale 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ihalelerde toplam 480 bin tonluk ekmeklik buğday ihalesi yapılacak.

TMO'nun 14. buğday ithalatı olmasına son ihalenin hasat dönemine denk gelmesi üreticilerin elindeki buğday fiyatlarını düşüreceği konusunda eleştiriliyor. Geçen dönemde de hasat döneminde buğday ithalatı yapılmış üreticiden tonu 2 bin 250 TL'den ithalatı ise tonunu 6 bin liradan yapılmıştı.

Ayrıca 28 Nisan'da da 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi yapılacak.