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Tonya ve Şalpazarı'nda yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

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Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yarın taşımalı eğitime olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bu ilçelerde taşımalı eğitim yapılamayacak.

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.

Kaynak: AA
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