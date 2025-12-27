Haberler

Japonya'da Hükümetin Silah İhracatını Kolaylaştırma Planı Protesto Edildi

Güncelleme:
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, iktidardaki koalisyonun silah ihracatını kolaylaştırma planına karşı protesto düzenlendi. Protestocular, Liberal Demokratik Parti genel merkezi önünde toplanarak kısıtlamaların gevşetilmesine tepki gösterdi.

TOKYO, 27 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da Liberal Demokratik Parti genel merkezi önünde iktidar koalisyonunun silah ihracatını kolaylaştırma planına karşı protesto düzenleyen insanlar, 25 Aralık 2025.

Japonya'da protestocular perşembe öğleden sonra Tokyo'daki Liberal Demokratik Parti genel merkezinin önünde bir araya gelerek, iktidar koalisyonunun silah ihracatına yönelik kısıtlamaları önemli ölçüde gevşetme planına tepki gösterdi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
