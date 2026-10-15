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Tokyo'da ABD Büyükelçiliği yakınında Okinawa'daki cinayet ve gasp protesto edildi

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Tokyo'da ABD Büyükelçiliği yakınında Okinawa'daki cinayet ve gasp protesto edildi
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Okinawa'da bir ABD deniz piyadesinin karıştığı cinayet ve gasp olayı ile yaklaşan Japonya-ABD tatbikatı, Tokyo'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında protesto edildi. Olay sonrası Okinawa'daki ABD birliği 48 saat faaliyetlerini askıya aldı, 30 gün gece sokağa çıkma yasağı başlattı.

TOKYO, 15 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli bir ABD deniz piyadesinin karıştığı cinayet ve gasp olayını protesto etmek ve yaklaşan Japonya-ABD ortak askeri tatbikatına karşı çıkmak amacıyla başkent Tokyo'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında gösteri düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen gösteride protestocular, "ABD askeri üsleri Okinawa'dan çekilsin" ve "ABD ordusu, öldürmeye son ver" sloganları attı. Güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye polis ekipleri ve devriye araçları sevk edilirken, polislerle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Göstericilerden biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı dehşet verici diye nitelendirdi. Japonya'nın, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapmanın yükünü uzun süredir Okinawa'ya yüklediğini belirten gösterici, "Japonya'yı koruma" bahanesiyle Okinawa halkına gözden çıkarılabilecek piyonlar gibi davranıldığını söyledi.

Bir başka gösterici ise ABD askerleri Okinawa'da konuşlu kaldığı sürece benzer olayların yaşanmaya devam edeceğini savundu.

Olayın ardından Okinawa'daki ABD birliği, olağan faaliyetlerini 48 saatliğine askıya almış ve 30 gün boyunca gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı. Gösterici, bu önlemlerin yaklaşan askeri tatbikatın söz konusu olaydan etkilenmesini önlemek amacıyla alınmış olabileceğini belirterek, bunların "benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemeyi gerçekten amaçlamadığını" söyledi.

Okinawa polisi, 4 Ekim'de Futenma Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde görevli 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ı gözaltına almıştı. Ballard, Okinawa'nın merkezi Naha'daki bir otelde Japon bir kadını öldürmek ve cüzdanıyla diğer eşyalarını çalmakla suçlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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