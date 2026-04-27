TOKİ, TSE'nin Temelli Kalite Kampüsü'nü tamamladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkisinde inşa ettiği TSE Temelli Kalite Kampüsü'nün yapımını tamamladı. Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıması ve kalite kontrol süreçlerine büyük katkı sağlaması planlanan kampüs, 303 bin 749 metrekarelik alanda inşa edildi. Son teknolojilerle donatılmış kampüs binası, sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun olarak akıllı bina şeklinde tasarlandı. Kampüs, ilerleyen günlerde faaliyete geçecek.

'MODERN STANDARTLARDA TESTLER YAPILABİLECEK'

TOKİ Uzmanı Furkan Kücet, projeyle ilgili, "Bu alan içerisinde 7 laboratuvar, 1 idari bina, 1 sosyal tesis, 1 muayene ve gözetim binası, 1 katı atık deposu, 1 gündüz bakımevi bir de 848 araçlık açık ve kapalı otopark mevcut. Bunun yanı sıra peyzaj olarak 11 bin 524 ağaç kampüs içinde yer alıyor. Kampüste Türk Standartları Enstitüsü ile koordineli olarak belirlediğimiz en modern standartlarda testlerin yapılabileceği kimya, elektroteknik, gıda, yapı, kalibrasyon, enerji ve metal laboratuvarları yer alıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı