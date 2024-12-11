Tokatlı Öğrenci Kazakistan'da 'Dede Korkut'un İzinde' Panelinde Temsil Etti

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında Tokat Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Asude Türk, Kazakistan'da gerçekleştirilen " Dede Korkut'un İzinde" panelinde sunduğu tebliğ ile Tokat'ı temsil etti.

Tokat Sosyal Bilimler Lisesi 11/C sınıf öğrencisi Asude Türk, AA muhabirine, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında okumalar yaptığını söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilden birçok eserin Kazakistan sunumu için başvuru yaptığını belirten Türk, "Dede Korkut Hikayelerinin Işığında Dede Korkut'un Kişilik Özellikleri hakkında çalışma yaptım ve panel metini yazdım. Metnim 81 ilde yapılan Anadolu Mektepleri okumalarında seçilen ilk sekiz metin arasına girdi." dedi.

Okul Müdürü Ülkü Taşar da "Öğrencimiz Asude, Türk Anadolu Mektebi okumalarında ilimiz ve ülkemizi temsilen Kazakistan'da panel sunumu gerçekleştirdi. Tokat Borsa Sosyal Bilimler Lisesi olarak Anadolu Mektebi Yazar okumaları yapıyoruz. Asude Türk gibi pek çok öğrencimiz bu okumalara katılıyor, metinler yazıyor, il ve okul panelleri yapıyoruz. Okul olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen etkinliklere önem veriyoruz. Hem okulumuzun başarısı açısından hem de öğrencimizin başarısı açısından bu başarı bizi çok mutlu etti. Öğrencimizi her noktada destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Öğrencimizi Tokat Sosyal Bilimler Lisesi ailesi olarak tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.