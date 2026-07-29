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Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu

Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
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Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu. "Nightcall" şarkısıyla tanınan ve asıl adı Vincent Belorgey olan ünlü DJ'yin ölümü ülkesinde üzüntüyle karşılanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da mesaj yayınladı.

"Nightcall" şarkısıyla tanınan ve asıl adı Vincent Belorgey olan Fransız DJ Kavinsky'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Yerel basının Paris Savcılığının açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre 50 yaşındaki sanatçı dün Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Savcılık, sanatçının ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

2010'lu yılların başında "Nightcall" şarkısı ile ünlenen Fransız DJ Kavinsky için hayranları ve siyasiler taziye mesajı yayımladı.

MACRON'DAN TAZİYE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada DJ Kavinsky'nin "her zaman Fransa'nın gurur kaynağı" olarak kalacağını belirtti.

Kaynak: AA
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