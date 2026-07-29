Haberler

23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor Haber Videosunu İzle
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas Veliaht Prensi Moulay Hassan'ın resmi törenlerde elini öpmek isteyenleri nazikçe engelleyerek tokalaşmayı tercih ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Çocukluğundan bu yana benzer tavrı sergilediği bilinen 23 yaşındaki veliahtın hareketi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, dolaşıma giren "elini öpmeye çalışanların yüzüne bile bakmıyor" iddiasını doğrulayan güvenilir bir kaynak bulunmuyor.

Fas Kralı 6. Muhammed'in oğlu ve tahtın varisi olan Veliaht Prens Moulay Hassan, resmi törenlerde sergilediği tavırla dikkat çekti. Yeniden dolaşıma giren görüntülerde, protokol üyeleri ve davetliler gelenek gereği prensin elini öpmek için eğilirken, Moulay Hassan'ın elini nazikçe geri çekerek tokalaşmayı tercih ettiği görüldü.

Görüntülerde prensin, elini öpmeye çalışan kişilere sert bir tepki vermek yerine kısa bir hareketle bunu engellediği ve selamlaşmayı tokalaşarak sürdürdüğü anlar yer aldı.

YILLARDIR AYNI TAVRI SERGİLİYOR

Bu davranışın yeni olmadığı da biliniyor. Moulay Hassan'ın çocukluk yıllarından bu yana katıldığı resmi törenlerde benzer şekilde el öpülmesine izin vermediği, bunun yerine tokalaşmayı tercih ettiği çok sayıda görüntü daha önce de uluslararası basında yer almıştı.

Kraliyet protokolünde el öpme geleneği devam etse de genç veliahtın kişisel tercihi olarak bu geleneği uygulamadığı değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görüntülerin yeniden paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar genç veliahtın tavrını "modern bir yaklaşım" olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun geleneksel protokolden uzaklaşma anlamına geldiğini savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü