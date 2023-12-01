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Tokat'ta Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi ve sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

1 Aralık tarihiyle birlikte tüm ülkede şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başladı. Tokat'ta soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerince yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunun vurgulandığı denetimlerde, sürücülere uyarılarda bulunuldu. Tokat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği bildirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinin olmasını memnuniyetle karşılayan yolcu otobüsü şoförü Hakan Yaylı, "Türkiye geneli yapılan denetlemelerin can taşığımız için bizlere katkı sağladığını düşünüyorum. Trafik polisi arkadaşlar güzel bir şekilde bilgilendirme yaptılar, onlara kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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