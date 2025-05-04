Tokat'ta Yaşayan Miras Festivali Uğur Işılak Konseriyle Son Buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen 'Tokat Yaşayan Miras Festivali', Uğur Işılak'ın konseriyle sona erdi. Festival boyunca vatandaşlar, ustalarla bir araya geldi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi.
Festivalin tarihi Sulusokak'taki 3. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.
Yağbasan Medresesi'nde etkinlikler gerçekleştirildi. .
Festival, Uğur Işılak'ın Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda verdiği konserle sona erdi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel