Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla birlikte çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A, Ö.T., B.E., tutuklandı, M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 cep telefonu, 15 sim kart, 8 hafıza kartı, 3 bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
