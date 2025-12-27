Tokat'ta Yeşilay'dan yurtta kalan üniversite öğrencilerine farkındalık eğitimi
Yeşilay Tokat Şubesi, Tokat Gaziosmanpaşa Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'ndaki öğrencilere kumar bağımlılığı hakkında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimci Memili Söyler, sağlıklı yaşam ve bilinçli seçimler hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel