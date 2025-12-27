Haberler

Tokat'ta Yeşilay'dan yurtta kalan üniversite öğrencilerine farkındalık eğitimi
Yeşilay Tokat Şubesi, Tokat Gaziosmanpaşa Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'ndaki öğrencilere kumar bağımlılığı hakkında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimci Memili Söyler, sağlıklı yaşam ve bilinçli seçimler hakkında bilgiler verdi.

Tokat'ta Yeşilay görevlileri, yurtta kalan üniversite öğrencilerine kumar bağımlığı konusunda farkındalık eğitimi verdi.

Yeşilay Tokat Şubesince Tokat Gaziosmanpaşa Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde, eğitimci Memili Söyler tarafından öğrencilere kumar bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde sağlıklı yaşam, bilinçli seçimler ve bağımlılıklar hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
