Tokat'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Gerçekleştirildi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Op. Dr. Asım Kocabay, kadınların düzenli tarama yapmalarının gerekliliğini belirtti ve etkinlikte katılımcılara pembe kurdele dağıtıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği geçekleştirildi.
Fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay konuşmacı olarak katıldı.
Kocabay, dünya genelinde 2,3 milyon kadını etkileyen meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Erken tanı sayesinde tedavi başarısı büyük ölçüde artıyor. Kadınlarımızın düzenli tarama ve kontrollerini aksatmaması gerekiyor." dedi.
Etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.
Programda ayrıca, farkındalığın sembolü olan pembe kurdele dağıtıldı.