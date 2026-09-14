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Tokat'ta kitapsever kadınlar bir araya geldi

Tokat'ta kitapsever kadınlar bir araya geldi
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Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte kitapsever kadınlar buluştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte kitapsever kadınlar buluştu.

Turhal Kitap Okuyor Kulübü tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte Sivas Okuyan Kadınlar Derneği üyeleri ile bir araya gelen Kulüp üyeleri okudukları kitabı yorumladı.

Sivas Okuyan Kadınlar Derneği Başkanı Esma Yıldız, yaptığı açıklamada 7 yıldır çalışmalarına dernek olarak devam ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar her ay bir kitap olacak şekilde devam ettik. 7 yıldır hiçbir şekilde ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 'Günler, Aylar, Yıllar' isimli kitabımızı değerlendirdik." dedi.

Turhal Kitap Okuyor Kulübü Başkanı Esra Eraslan ise yaptığı açıklamada 2 yıldır Turhal'da kitap okuma anlamında insanları bir araya getirebilmek için mücadele verdiğini söyleyerek, "Turhal'a geldiğimde burada kitap okuma adına bir program bulamadığı için kendim burada bu programı kurmaya çalıştım, bunun için emek verdik. İki kulübü bir araya getirdik. Turhal Kitap Okuyor Kulübü ile Sivas Okuyan Kadınlar Derneği bir araya geldiler. Birlikte 'Günler, Aylar, Yıllar' kitabını yorumladık. Çok keyifli bir programdı bizim için." diye konuştu.

Kaynak: AA
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