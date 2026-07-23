TOGÜ Rektörü Yılmaz: Tescilli Karayaka ırkını geleceğe taşıyoruz

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Karayaka koyun ırkının geliştirilmesi ile korunması amacıyla Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ' Çiftlik Koyunculuk Tesisi' kurdu. 65 koyun ve 6 koç ile üretime başlanan tesiste kuzu sayısı 150'ye ulaştı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tescilli Karayaka ırkını geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Tescilli Karayaka koyun ırkının geliştirilmesi amacıyla TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geçen haziran ayında kurulan Çiftlik Koyunculuk Tesisi'nde çalışmalar sürüyor. Tokat, Sinop, Samsun, Giresun ve Ordu'da yaygın yetiştirilen ve Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin başvurusuyla 2024 yılında TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili alan Karayaka ırkı için kurulan tesiste; 65 koyun ve 6 koç ile başlanan üretimde 150 kuzu elde edildi.

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencilerinin teorik bilgileri tesiste uygulamaya dönüştürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, "Hedef olarak öğrencilerimiz mezun olduktan sonra küçük ölçekli bir koyunculuk tesisi kurabilecek düzeyde eğitim alıyorlar. Karayaka, tescilli Anadolu'nun en nadide ırklarından birisi. Buradaki bir diğer amacımız ise bu ırkın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ıslah çalışmalarının yapılması. Hastalıklara karşı daha dirençli, süt ve et verimi daha yüksek bir hale getirmek için çalışmalar yapılıyor. Bu ıslah çalışmaları bakanlığımızla ortak akademisyenlerimiz tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda lisans öğrencilerimiz koyunculuk üzerine yaptıkları tez çalışmalarını da burada gerçekleştiriyor" dedi.

'DAMIZLIK OLARAK YETİŞTİRİCİLERE VERİLİYOR'

Karayaka kuzusunun kent gastronomisinde önemli yeri olan Tokat kebabı için en ideal et çeşidi olduğunu da ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Üniversitemizde küçük ölçekli başlamış olduğumuz bu projeyi şu anda daha ileri aşamalara getirmiş bulunmaktayız. 65 anaç hayvanla başlandı bu projeye, şu anda ise yaklaşık 150 tane kuzumuz var. Burada ıslah çalışmaları yapılan kuzularımız damızlık olarak da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza temin edilmekte. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar burada gerekli eğitimleri alıyor. Öğrencilerimiz buradaki Karayaka kuzularıyla eğitimlerini uygulamalı bir şekilde alıyor. Bunların kırkımından beslenmesine, yem rasyonuna kadar gerekli eğitimleri burada alıyorlar. Temel hedef olarak mezun olan bir öğrencimizin küçük ölçekli bir işletme kuracak bilgi, beceri ve deneyimi kazanmasını hedefliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı