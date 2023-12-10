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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti

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Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Tokat Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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