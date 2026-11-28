Tokat'ta jandarma ve emniyetin huzur toplantısına 124 köy, 42 mahalle muhtarı katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, mahalle ve köy muhtarlarına yönelik huzur toplantısı düzenledi. 26 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya 124 köy ve 42 mahalle muhtarı katıldı; hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.
26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ile 124 köy ve 42 mahalle muhtarı katıldı.
Toplantıda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, siber suçlar, akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Orman yangınları, sel, taşkın, heyelan, karbonmonoksit zehirlenmeleri, suda boğulma olayları, metruk binalar ve 112 Acil Çağrı Sistemi de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.
Mahalle ve köy muhtarlarının talep, öneri ve sorunlarının dinlendiği toplantıda, suçların önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.