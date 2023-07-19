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Tokat'ta HES Barajında Erkek Cesedi Bulundu

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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu. Kelkit Çayı'ndaki HES barajında hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD sualtı arama ve kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesedin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki hidroelektrik santrali ( Hes ) barajında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kelkit Çayı'ndaki HES barajında hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD sualtı arama ve kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Reşadiye Tokat HES Güncel Haberler

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