Tokat'ta HES Barajında Erkek Cesedi Bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu. Kelkit Çayı'ndaki HES barajında hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD sualtı arama ve kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesedin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.