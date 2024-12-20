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Tokat'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Tokat genelinde eş zamanlı olarak yapılan deprem tatbikatında, AFAD ve diğer kurumlar tarafından arama kurtarma faaliyetleri ve güvenlik önlemleri uygulandı. Deprem senaryosu kapsamında, Başçiftlik ilçesinde yığma konutun çöktüğü haberine acil müdahale edildi.

Tokat İl Afet Müdahale Planı'nda yer alan afet grupları, İl AFAD Merkezi, İlçe Afet ve Acil Durum merkezleri ile merkez ilçe ile 12 ilçede deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tokat merkezli deprem senaryosu kapsamında tüm afet gruplarının görevli oldukları birimlere veya görev noktalarına intikal etmeleri istendi.

İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, Başçiftlik ilçesindeki AFAD merkezinde Kaymakamı Serhat Satış başkanlığında kurum yöneticileri toplandı.

AFAD'ın ana çözüm ortağı olduğu Afet Arama Kurtarma Grubu tarafından belirlenen tatbikatın başlangıcı ile arama kurtarma faaliyeti icra edilecek alanlarda güvenlik ve trafik, sağlık, yangın, enerji, beslenme, haberleşme, psikososyal destek, teknik ve ikmal, hasar tespit ve enkaz kaldırma grupları oluşturuldu.

112 Acil Çağrı Merkezine Başçiftlik Sarıağıl köyünde yığma konutun çöktüğü ve içinde 3 kişinin olabileceği ihbarı gelmesi üzerine ekiplerin bölgeye intikali gerçekleştirildi.

AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması yapılırken, diğer ekipler tarafından çadırların kurulumu gerçekleştirildi.

Göçük altında kaldığı düşünülen kişilerin kurtarılmasının ardından sağlık müdahalesi yapıldı, evi yıkılan ve hasarlı olan binalardakiler çadırlara yerleştirildi.

Pazar ilçesinde de deprem tatbikatı yapıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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