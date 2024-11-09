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Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

Tokat'ta
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştirecek, hep birlikte Türkiye cephesinde Türk milletinin ve Türk bayrağının altında toplanacağız." dedi.

Akçay, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Amasya, Tokat ve Yozgat il teşkilatlarının mensuplarıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Ankara'da, milli savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'a terör saldırısı yapıldığını hatırlatan Akçay, "Alçak saldırıda şehitler ve yaralılar verdik. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz de kararlı şekilde gereken cevapları verdi. Akabinde bazı belediyeler, ki bunlar metropol şehirlerde çoğu olmak üzere belediye başkanlarının terör örgütü üyeleri, mensubiyeti, iltisakları nedeniyle yapılan soruşturmalar çerçevesinde geçici görevlendirmeler, valilerinin geçici görevlendirmeleri söz konusu oldu." diye konuştu.

MHP, AK Parti ve diğer partiler nasıl siyaset yapıyorsa herkesin bu şekilde siyaset yapması gerektiğini dile getiren Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştirecek, hep birlikte Türkiye cephesinde Türk milletinin ve Türk bayrağının altında toplanacağız. ya siyaset, ya terör." ifadesini kullandı.

Akçay, CHP'nin Türkiye'nin ikinci büyük ve ana muhalefet partisi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Aslında kendi konumlandırmaları bile edilgen konumlandırmadır. Kendi gündemi yoktur. Muhalefet örtüsü altında küresel odakların ve Türkiye düşmanlarının gündemine mahkum bir CHP var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ifade ediyoruz, kahvehanede 'dır dır' yapmıyoruz, çelik çomak oynamıyoruz, endişe etmiyoruz. Milletimizin varlığı, birliği, istiklali, istikbali ve güvenliği için bir politika uyguluyoruz. CHP'nin kent uzlaşısı tam bir PKK, tam bir Kandil uzlaşmasıdır. CHP, büyük bir tuzağa düşürmüştür kendisini bu işbirliği sayesinde. CHP ve DEM, kendi kurdukları tuzağa birlikte düştüler. Şimdi de birlikte anlaşıyorlar."

Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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