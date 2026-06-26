Haberler

Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

Tokat'ın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı sonrası bin kişiye aşure dağıtıldı. Başçiftlik'te de belediye ve müftülük iş birliğiyle vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçe Müftüsü Arif Serkan Eser, bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Müftülüğü organizesinde aşure günü dolayısıyla Merkez Camisi önüne kurulan stantta cuma namazı sonrası bin kişiye aşure dağıtıldı.

Aşure dağıtımına Kaymakam Yeşim Altın ile İlçe Müftüsü Murat Darılmaz da katıldı.

Başçiftlik Merkez Cami'sinin avlusunda da Başçiftlik Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü Arif Serkan Eser, muharrem ayının manevi atmosferi içinde yapılan bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını