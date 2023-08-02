Tokat'ta 16 yaşındaki genç kavgada hayatını kaybetti

TOKAT'ta 16 yaşındaki Koray Belene'nin öldüğü kavganın kız arkadaş kavgası sonrası çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi. Olay dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci sokakta yaşandı. İddaya göre Koray Belene ve E.T.Ş'nin(16) kız arkadaşları arasında dün tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmayı öğrenen Koray Belene ve E.T.Ş. Karşıyaka Mahallesin'de karşılaştı. Aralarında çıkan tartışama büyüyüp kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında E.T.Ş. üzerinde bulunan bıçakla Koray Belene'yi göğsünden bıçakladı. Bıçak darbesi ile yere yığılan Belene olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koray Belene, kurtarılamadı. Olay sonrası Tokat Asayiş Müdürlüğü ekipleri Koray Belene'yi bıçaklayan E.T.Ş. ve kavgaya karışan A.S.'yi (16) yakalayarak göz altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T.Ş. ve A.S. adliyeye sevk edildi.

Bıçak darbesi ile yaşamını yitiren Koray Belene'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Belene saat 1700 'de Almus ilçesine bağlı Gevrek köyünde toprağa verilecek.