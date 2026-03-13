Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

