Tokat Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 6 Gözaltı

Tokat Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 6 Gözaltı
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Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 150 fişek ele geçirildi.

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen Tokat, Tekirdağ ve Kocaeli illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 150 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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