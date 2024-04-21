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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Geçtiğimiz günlerde 5.6'lık depremle sarsılan Tokat'ta bir deprem daha yaşandı. Kentin Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı saat 15.03'te AFAD tarafından kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.38 kilometre olarak ölçülürken olumsuz bir bilgi aktarılmadı.

18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.

Derinliği 12.38 kilometre olan deprem, kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum bildirilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

semson 12:

CHP dış guclerin parmağı var diyor:))

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Çınar Saraç:

Bu deprem mi sanırsın 6-7 hey Allahım yaaa haber niteliği sanıyor

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