Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Geçtiğimiz günlerde 5.6'lık depremle sarsılan Tokat'ta bir deprem daha yaşandı. Kentin Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı saat 15.03'te AFAD tarafından kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.38 kilometre olarak ölçülürken olumsuz bir bilgi aktarılmadı.
18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.
Derinliği 12.38 kilometre olan deprem, kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum bildirilmedi.
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