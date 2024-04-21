Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.

Derinliği 12.38 kilometre olan deprem, kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum bildirilmedi.

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