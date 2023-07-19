Tokat'ın Reşadiye ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan HES baraj gölünde suyun içerisinde hareketsiz bir kişi bulundu. Ceset, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı ve Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde baraj gölünde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kelkit Çayı üzerinde bulunan HES baraj gölünde suyun içerisinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbarın üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel