Tokat'ın Reşadiye ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan HES baraj gölünde suyun içerisinde hareketsiz bir kişi bulundu. Ceset, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı ve Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.