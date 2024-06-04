Tokat'ın Erbaa ilçesinde genç boğuldu
Sıcak hava nedeniyle Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka (19), boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu.
Sıcak hava nedeniyle Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka (19), bir süre sonra suda kayboldu.
Bunun üzerine çevredekiler, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Karayaka, botla kıyıya getirildi.
Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.