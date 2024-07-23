Tokat'ın Akarçay beldesinde geleneksel kıyafetler yaşatılıyor
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, geleneksel kıyafetlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Almus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlar özel günlerde atalarından miras kalan renkli kıyafetleri giymeye devam ediyor. Kaymakam Emre Çömen'in girişimleriyle görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş, kadınların giydiği kıyafetleri dijital ortamda kayıt altına aldı. Elde edilen fotoğraf ve videolar geleceğe dijital bir miras olarak bırakılacak.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, geleneksel kıyafetlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.
Almus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beldede yaşayan kadınlar, kendilerine atalarından miras kalan birbirinden renkli geleneksel kıyafetlerini özel günlerde giymeyi sürdürüyor.
Almus Kaymakamı Emre Çömen'in girişimleriyle ilçeye davet edilen görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş, Akarçay beldesinde kadınların giydiği yöresel kıyafetleri dijital ortamda kayıt altına aldı.
Günlerce süren çalışma sonrasında elde edilen fotoğraf ve videoların, geleceğe dijital bir miras olarak bırakılması hedefleniyor.