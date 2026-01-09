Tokat İl Jandarma Komutanı Çetin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" adlı karesini seçen Çetin, "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'un "Kaptan" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Çetin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Enes'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını tercih etti.

Ahmet Çetin, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, "Fotoğraflar çok güzel. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.