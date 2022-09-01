Tokat haberi! Beykoz Tokatköy'deki Zorla Yıkım Devam Etti. İyi Partili Andican: "Burada Bir Rant Arayışı Var"

Tokat haberine göre İstanbul’da AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın Tokatköy Mahallesi’ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmaya devam etti. Bölgeye gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, “Bunun, bir kent rantı yaratmak amacıyla hukukun sonucu beklenmeden, mahkemelerin sonucu beklenmeden, yangından mal kaçırır gibi yapılan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Burada bir rant arayışı vardır” dedi.

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmaya devam etti. Bölgeye gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, "Bunun, bir kent rantı yaratmak amacıyla hukukun sonucu beklenmeden, mahkemelerin sonucu beklenmeden, yangından mal kaçırır gibi yapılan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Burada bir rant arayışı vardır" dedi.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için çalışmalarını bugün de sürdürdü. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek yıkıma engel olmaya çalışan mahalleliye karşı polis ve çevik kuvvet ekipleri de sokaklara barikat kurdu. Evini terk etmeyen bir mahalleli de ters kelepçeyle gözaltına alınarak evi tahliye edildi. Başka bir yurttaş ise evinin tahliye edilmemesi için çatıya çıkarak nöbet tuttu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen cumartesi günü Beykoz ziyareti sırasında mahallelinin sorunlarını dinleyip vekillerinin bölgeye gitmesi talimatını vermesi üzerine, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ile İl Başkanı Buğra Kavuncu da bugün bölgeye geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Andican ve Kavuncu, daha sonra bölgede kurulan bir barikatın önünde açıklama yaptı.

AHAT ANDİCAN: SONUÇLARI BELİRLENMEMİŞ DAVALAR OLMASINA RAĞMEN ZORLA EVDEN ATILIYORLAR

"Vatandaşın hakkını, hukukunu engelleyen, yok eden bir uygulamayla burada karşınızdayız. Maalesef Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi adı altında yapılan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bugün sabah 03: 00 sıralarında polis, emniyet güçleri bütün mahalleyi kontrol altına almışlardır ve şu anda hala devam etmekte olan ve sonuçları belirlenmemiş davalar olmasına rağmen Tokatköy sakinleri evlerinden zorla çıkarılıp dışarıya atılmışlardır" diyen Andican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI OLARAK TANIMLANAMAZ: Kentsel dönüşüm doğru bir şeydir. Uygulanması gereken bir şeydir. Ama yapılması gereken şey, vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılmasıdır. Vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılmayan, vatandaşın hakkını, hukukunu yok varsayan ve vatandaşın sanki bir iç savaş yapılıyormuşçasına baskınla evlerinden atılarak yapılan bir uygulamanın, kentsel dönüşüm projesi veya kentsel dönüşüm uygulaması olarak tanımlanması mümkün değildir. Bu, iktidarın ve bu bölgenin belediyesinin kanun tanımazlığı, hukuk tanımazlığı, vatandaşın hakkına, hukukuna saygı duymamasının bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Hatta öylesine ki insanlar evlerinden sabahın 03: 00-04.00'ünde zorla dışarıya atılarak bu uygulama yapılıyor. Çatılara çıkmış olan insanların orada olmasına bakılmaksızın yıkma olayı devam ediyor. Gazlı fişekler atılmak suretiyle sanki terörist organizasyona karşı mücadele ediyormuşçasına bir uygulama yapılıyor.

İKTİDARIN KOLTUĞU KAYBETMESİNİ SAĞLAYACAK: Bunun bir kent rantı yaratmak amacıyla hukukun sonucu beklenmeden, mahkemelerin sonucu beklenmeden, yangından mal kaçırır gibi yapılan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Burada bir rant arayışı vardır. Bu zulmün, bu uygulamanın, bu vatandaşı yok varsaymanın, vatandaşın haklarını ve vatandaşın fiziki varlığını ayaklar altına almanın temelinde bir rant yaratma, rant elde etme arayışı vardır. İktidar, bu tip uygulamalarını her yerde gerçekleştiriyor. Tozkoparan'da ve İstanbul'un başka bölgelerinde de benzer uygulamalar devam ediyor. İktidar bu şekildeki uygulamalarıyla bugün bir rant elde ediyor olabilir ama vatandaş bunun faturasını önümüzdeki seçimlerde, sandıkta hakkıyla faturasını kesecektir. Bu iktidarın iktidardan uzaklaşmasını, koltuğu kaybetmesini sağlayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hukuk arkamızdan gelsin" açıklamasını da hatırlatan Andican, konuyla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

BUĞRA KAVUNCU: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da kentsel dönüşüm ile ilgili İstanbul'un pek çok bölgesinde sorunlar yaşandığını dile getirdi. Kavuncu, "Buradaki insanların sadece kendileri, babaları değil, dedeleri gelmişler buraya yerleşmişler. Yani dün tapu iskan belgesi almış olan bir bölge değil burası. Tarihi bir özelliği de var. Dedeleri işçi olarak Tokat'tan gelmişler. Adı zaten o yüzden Tokatköy. Ciddi bir haksızlığa uğranıldığına dair bir durum var. Bununla alakalı da biz destek olmak için buradayız. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

MAHALLELİNİN AVUKATINA MÜDAHALE EDİLDİ

Mahallelinin avukatı Nimet Çelen de polislerin kendisine müdahale ettiğini söyledi. Alandan çıkışına izin verilmediğini belirten Çelen, kentsel dönüşüme karşı alınan yürütmeyi durdurma kararını İYİ Parti heyetine gösterdi.