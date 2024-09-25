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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeni Tıbbi Cihazlar Edindi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeni Tıbbi Cihazlar Edindi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, akciğer kanseri ve diğer enfeksiyon hastalıklarının teşhisinde kullanılmak üzere yeni Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) cihazı ile mide ve bağırsak kanserinde ileri düzey görüntüleme sağlayan gastroskop ve kolonoskop cihazlarını hizmete sundu. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu yeniliklerin halk sağlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültes Hastanesinde akciğer kanseri, enfeksiyöz hastalıklar, sarkoidoz, lenfoma, romatolojik hastalıklar, tüberküloz, göğüs kafesi içerisindeki büyümüş lenf bezeleri ve kitlelerin teşhisi ve derecelendirilmesi büyük oranda yapılabiliyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akciğer kanserinde erken teşhis sağlayan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) cihazı ile mide ve bağırsak kanserinde ileri düzey görüntülemeye sahip gastroskop ve kolonoskop cihazları alındı. Bronkoskopi ve ultrasonografi cihazının birleştirilmesi esasına dayanan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) ile akciğer kanseri, enfeksiyöz hastalıklar, sarkoidoz, lenfoma, romatolojik hastalıklar, tüberküloz, göğüs kafesi içerisindeki büyümüş lenf bezeleri ve kitlelerin teşhisi ve derecelendirilmesi büyük oranda yapılabiliyor.

Yapılan toplantıda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek, Üniversite Hastanesi Başmüdürü Seyfullah Alpay, Prof. Dr. Ataç Çelik ve Doç. Dr. Eyup Çağatay Zengin'den oluşan heyet satın alma süreci ve cihazların hizmete girme sürecini görüştü.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "Tıp her geçen gün ilerleme kaydediliyor ve bizler de Üniversite yönetimi olarak bu yeniliklerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde kanser hastalığının tanısında, kemoterapi ve radyoterapi sonrası tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan PET-BT cihazını halkımızın hizmetine sunmuştuk. Tedavi için çevre illere gitmek durumunda kalan hastalarımızın bu zorluğu aşması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bugün de üniversite hastanemize iki cihaz alımı yaptık. Bu cihazlar akciğer kanseri, enfeksiyöz hastalıklar, sarkoidoz, lenfoma, romatolojik hastalıklar ve mide rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıkların tedavi sürecine faydalı olacak. Üniversitemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası İslam Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Chittagong Uluslararası İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, International Islamic University Chittagong Mütevelli Heyeti Üyesi, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkanı Dr. Azm Obaidullah ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hafijur Rahman katıldı.

İmzalanan MOU anlaşmasıyla TOGÜ ile Chittagong Uluslararası İslam Üniversitesi arasında öğrenci ve personel değişimi, ortak projeler ve ortak akademik çalışmalar yapılabilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel

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