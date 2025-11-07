Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Yeni Yazılım ve Oyun Geliştirme Laboratuvarları Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Yeni Yazılım ve Oyun Geliştirme Laboratuvarları Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yeni oyun geliştirme ve yazılım laboratuvarlarını hizmete sundu. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu laboratuvarların öğrencilerin uygulama becerilerini güçlendireceğini vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yeni yazılım ve oyun geliştirme laboratuvarları açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan oyun geliştirme ve programlama laboratuvarı ile ön yüz yazılım geliştirme laboratuvarı törenle hizmete sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni laboratuvarların öğrencilerin uygulama becerilerini güçlendirmesi ve sektörel yeterlilik kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama becerileriyle de donatmanın öncelikleri arasında olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu laboratuvarlar yazılım ve dijital oyun geliştirme alanlarında çağın gereksinimlerine uygun nitelikli insan gücü yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Amacımız öğrencilerimizin burada kazandıkları deneyimlerle mezun olduklarında sektöre hazır bireyler olarak adım atmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.