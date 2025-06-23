Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri Ankara'yı gezdi

Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri Ankara'yı gezdi
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Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğr???????encileri için Ankara gezisi düzenlendi.

Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğr???????encileri için Ankara gezisi düzenlendi.

Tokat deneyap teknoloji atölyesi öğrencileri için Ankara'ya iki günlük teknik ve kültürel bir gezi düzenlendi. Gezi boyunca öğrenciler, savunma sanayi kuruluşlarından kamu kurumlarına, gözlemevinden Demokrasi Müzesine kadar birçok önemli durağı ziyaret etti.

İlk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hacı Bayram Veli Camii, ASELSAN, Yongatek Teknoloji ve Kreiken Rasathanesi gibi duraklarda öğrenciler, milli teknoloji, yazılım geliştirme ve bilimsel gözlem konularında önemli deneyimler kazandı.

İkinci gün ise öğrenciler, Anıtkabir, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi ve 15 Temmuz Şehitler Müzesini ziyaret etti. Özellikle müze ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı, öğrenciler, milletimizin 15 Temmuz'daki kahramanlık hikayesini yerinde dinleyerek derin bir farkındalık kazandı.

T3 Vakfı Tokat Sorumlusu Furkan Çetinkaya, bu tür gezilerin öğrencilerin hem mesleki hem de milli bilinç gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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