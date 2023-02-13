Tokat Belediyesi Adıyaman Gölbaşı'nda çalışmalara destek veriyor

Tokat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmalara katılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi bünyesinde görev yapan personel ve gönüllülerden oluşan 1230 personelin yaraları sarmak için çalıştığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmalara Tokat'tan 232 iş makinesi ile destek verildi.

Afetten etkilenen iller için seferber olan Tokat halkı il genelinden afetin ilk altı gününde 394 tır yardım toplayarak afet bölgelerine ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları kaydetti:

"İlk günden bu ana kadar bir seferberlik ruhu ile hareket eden hamiyetperver Tokatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir haftadır Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu ile birlikte Gölbaşı ilçesindeyiz. Buradaki yaraları personelimiz, gönüllülerimiz ve hamiyetperver hemşerilerimiz ile birlikte sarmaya çalışıyoruz. Gelen yardımları uygun şekilde ayırarak koordinasyonlu bir şekilde depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Şimdi de 6 bin kardeşimizin kalabileceği 1500 konteynerden oluşan konteyner kentin altyapısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda burada inşası tamamlanacaktır."